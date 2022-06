"Barcellona, contatto Laporta-Raphinha: il Leeds aspetta l'offerta"

I catalani sono stati associati a nomi illustri come quelli di Angel Di Maria e Robert Lewandowski , ma secondo quanto riportato da 'Sport' l’argentino non è una prima scelta per il presidente Joan Laporta , che avrebbe telefonato di persona a Raphinha per tranquillizzarlo circa le intenzioni del club. L’esterno d’attacco brasiliano classe ’96 del Leeds ha vissuto la stagione della consacrazione con il proprio club in Premier trovando anche spazio in pianta stabile con la propria nazionale e può diventare in blaugrana l’erede di Ousmane Dembélé.

Anche Arsenal e Chelsea su Raphinha

A tutto questo, come riportato dal 'Mundo Deportivo', fa invece riscontro la tensione dello stesso giocatore e l’attesa del Leeds. L’agente di Raphinha, l’ex giocatore del Barça Deco, si recherà in Catalogna in settimana per incontrare i dirigenti e avere chiarezza sulle intenzioni della società e sulla tempistica dell’eventuale affare, mettendo sul piatto le altre offerte già arrivate per l’esterno, finito nel mirino di Chelsea e Arsenal. Il Leeds ha invece fatto sapere di non avere ancora avuto alcun tipo di contatto con Laporta e il ds Alemany e quindi di non avere ricevuto le offerte per Raphinha riportate dalla stampa, né la prima da 40 milioni più bonus, né la seconda da 50. Il mercato è appena agli inizi, ma il mistero si infittisce…