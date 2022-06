"Raphinha stanco del Barcellona: l'Arsenal è pronto a chiudere"

La crisi economico-finanziaria che attanaglia il Barcellona sta vivendo giorni decisivi, ma nonostante la riunione del Consiglio Direttivo prima dello scorso weekend il mercato in entrata non si è ancora sbloccato. Un ritardo che potrebbe costare caro anche per quanto riguarda il primo obiettivo per l’attacco, il brasiliano Raphinha.

"Raphinha verso il sì all'Arsenal" La trattativa per portare al Camp Nou l’attaccante esterno in forza al Leeds si è infatti ormai trasformata in un giallo, tra contatti diretti tra il presidente del Barça Joan Laporta e il giocatore e la versione del club inglese che riferisce di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale dai catalani. Il risultato, secondo quanto riportato da ‘Goal Spain’, è che il giocatore si sarebbe stancato di aspettare il Barcellona ed è pronto ad accettare la proposta dell’Arsenal.

Barcellona, mercato bloccato in attesa delle uscite I blaugrana avevano identificato Raphinha come obiettivo numero uno per la sostituzione di Ousmane Dembélé, l’attaccante francese che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno, preferendolo anche ad Angel Di Maria, ma proprio la delicata situazione dei conti del club ha imposto a Laporta e al ds Alemany di attendere di sbloccare il mercato in uscita e in particolare la cessione di Frenkie De Jong al Manchester United. Così, nonostante la telefonata con la quale lo stesso Laporta ha provato a tranquillizzare Raphinha chiedendo al giocatore di portare pazienza, l’esterno della nazionale brasiliana avrebbe voltato le spalle ai catalani, complice anche la posizione dei dirigenti del Leeds che hanno riferito di non avere più contatti da tempo con il Barcellona e di non aver neppure mai ricevuto un’offerta dalla Catalogna.