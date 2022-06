"Broja tra il ruolo di erede di Lukaku e la cessione: il West Ham ci prova"

Reduce da una stagione dolceamara, conclusa con la delusione dell’eliminazione in semifinale di Europa League e in Premier con un 7° posto valso solo la qualificazione alla prossima Conference League dopo essere stato a lungo in corsa per un posto in Champions, il West Ham è pronto per una sessione di mercato da protagonista.

West Ham, sarà rivoluzione sul mercato Come riportato da 'The Guardian' la squadra allenata da David Moyes, fresca di acquisto del difensore marocchino Nayef Aguerd dal Rennes, avrebbe messo nel mirino per l’attacco Armando Broja, giovane talento albanese di proprietà del Chelsea, ma reduce da una proficua stagione in prestito al Southampton.