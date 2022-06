Nkunku-Lipsia fino al 2026: "Clausola di 60 milioni"

LIPSIA (Germania) - Il Lipsia ha comunicato ufficialmente il prolungamento del contratto di Christopher Nkunku, trequartista 24enne autore di venti gol in 34 presenze nella scorsa Bundesliga: il nuovo accordo legherà il francese alla squadra tedesca fino al 2026. "Christopher Nkunku resta! RB Leipzig e il giocatore hanno concordato un prolungamento di contratto di due anni fino al 2026. Christopher si è unito all'RB Leipzig dal Paris Saint-Germain nell'estate 2019 e ha accumulato un totale di 93 gol coinvolti in 134 partite competitive. La scorsa stagione, ha battuto il record del club di Timo Werner per il maggior numero di presenze in gol in una stagione in cui ha avuto una mano diretta in 54 gol ed è stato anche nominato il giocatore della Bundesliga della stagione", si legge sul sito ufficiale del club. Secondo As, media spagnolo che ha un occhio di riguardo per le notizie che riguardano il mercato del Real Madrid, il nuovo accordo con Nkunku (accostato da tempo alle Merengues) preveda una clausola rescissoria di 60 milioni: l'agente del calciatore, l'israeliano Pini Zahavi, si è incontrato mercoledì scorso con la dirigenza della squadra tedesca e ha finalizzato l'operazione, chiedendo di inserire questa opzione nel nuovo accordo.