Liverpool, Klopp saluta Mané: "Sei una leggenda, hai reso tutto possibile"

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "Uno dei più grandi giocatori di sempre del Liverpool se ne sta andando e dobbiamo riconoscere quanto questo sia significativo". Sono queste le parole con le quali Jurgen Klopp saluta Sadio Mané , nuovo giocatore del Bayern Monaco . Con una lettera pubblicata sui canali ufficiali dei 'Reds', l'allenatore tedesco loda l'attaccante senegalese a cuore aperto: "Se ne va con la nostra gratitudine e il nostro amore. Se ne va con il suo status tra i grandi garantito. E se ne va in un momento in cui è uno dei migliori giocatori del calcio mondiale".

Klopp saluta Mané: "Mi mancherai"

L'allenatore dei 'Reds' allontana la tristezza per l'addio di Sadio Mané - 196 presenze e 90 gol nei sei anni trascorsi ad Anfield Road - e al contempo sottolinea i momenti più belli condivisi negli ultimi sei anni con il senegalese: "Non dobbiamo soffermarci su ciò che perdiamo ma celebrare ciò che abbiamo avuto il privilegio di vivere. I gol che ha segnato, i trofei che ha vinto: una leggenda, sicuramente, ma anche un'icona del Liverpool dei nostri giorni", ha aggiunto Klopp. Il tecnico ha inoltre espresso il suo pensiero su Mané a livello umano: "Modello ideale. Il compagno di squadra perfetto. Persona compassionevole e premurosa ma le parole che oggi mi sembrano più appropriate sono anche le più difficili da dire, ovvero 'Mi mancherai'", ha concluso l'allenatore del Liverpool.