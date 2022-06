"Il Bayern vuole Cristiano Ronaldo per sostituire Lewandowski"

Il Bayern Monaco pensa a Cristiano Ronaldo. Il club tedesco, secondo quanto riportato da As, è a caccia di un attaccante che sostituisca (in campo e da un punto di vita mediatico), Lewandowski, vicinissimo al trasferimento al Barcellona. Il nome di Ronaldo è rimbalzato con forza nelle ultime ore. L'attaccante portoghese sembra infatti, intenzionato a lasciare il Manchester United. Secondo il quotidiano spagnolo, l'immobilismo del club inglese di fronte agli arrivi di Haaland e Darwin Nunez (rispettivamente al Manchester City e al Liverpool) avrebbero convinto CR7 a lasciare lo United, convinto dell'impossibilità di lottare per il titolo.