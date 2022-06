"Chelsea pronto a valutare tutte le offerte per Kepa: c'è il Nizza"

LONDRA (Inghilterra) - Kepa Arrizabalaga non è incedibile e il Chelsea è pronto a valutare le eventuali offerte per il 27enne portiere spagnolo, seguito nel recente passato anche dalla Lazio di Maurizio Sarri. Arrivato nell'estate 2018 dall'Athletic Bilbao per 72 milioni di sterline col compito di raccogliere l'eredità di Courtois, Kepa è finito dietro Mendy nelle gerarchie di Tuchel. L'estremo difensore spagnolo, sotto contratto fino al 2025 con un ingaggio da 9 milioni di euro lordi a stagione, reclama spazio e i 'Blues' - come riporta il "Mirror" - potrebbero anche prendere in considerazione una cessione in prestito, magari contribuendo al pagamento del suo stipendio. Fra le società interessate ci sarebbe il Nizza in Ligue 1.