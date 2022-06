“Los Angeles Fc: Bale potrebbe giocare con Chiellini”

Attenzione a Gareth Bale . Il giocatore gallese del Real Madrid sarebbe in procinto di accettare di andare a giocare in Mls, con il Los Angeles Fc , la stessa squadra in cui è appena approdato l'ex Juve Giorgio Chiellini . Lo scrive The Athletic. Il contratto iniziale sarebbe di un anno, con opzione per altri 18 mesi.

Bale: in Liga ha vinto tutto

Bale, 32 anni, ha visto scadere in estate il contratto con il Real Madrid senza che i Blancos provassero a rinnovarglielo. In Liga, il gallese ha segnato 106 gol in 256 partite, vincendo tre campionati spagnoli, una Coppa del Re e cinque Champions League. Nella finale del 2014 è stato il grande protagonista, segnando a regalando ai madridisti la Decima Coppa dei Campioni. Ma nell'ultima stagione a Madrid ha collezionato solo sette presenze in tutte le competizioni.

Los Angeles Fc: dopo il nono posto, ora guida la Conference

Il Los Angeles Fc ha deciso di rinforzarsi con giocatori provenienti dall'Europa dopo aver chiuso l'ultima stagione al nono posto nella Western Conference, fuori dai play off. Il primo nome importante ad arrivare è stato Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto con la Juve. Poi, ecco la possibilità Bale per la squadra di Steve Cherundolo, che ha iniziato il nuovo campionato bene, tanto che è al primo posto nella sua Conferenze. Bale spera di giocare tante partite da titolare per non perdere il treno Qatar: “Voglio giocare per andare alla Coppa del mondo ed essere il più in forma possibile. Una volta che tornerò a giocare con regolarità, il mio corpo si irrobustirà e starò meglio”. E ancora: “E' molto difficile quando fai dentro e fuori in una squadra e non riesci a prendere il ritmo fisicamente e mentalmente”.