Pogba cambia squadra, è ufficiale: il fratello di Paul in India

C'è un Pogba che ha già ufficializzato la propria operazione di mercato che lo riguardava da qualche settimana. E' Florentin, fratello maggiore (classe 1990) del più noto Paul. Terminata l'esperienza di due anni con la maglia del Sochaux, nella Ligue 2 francese, il nazionanale guineano (che però non ha partecipato all'ultima edizione della Coppa d'Africa) si è trasferito all'ATk Mhun Bagan, formazione del campionato indiano. E proprio Paul, vicino al suo ritorno alla Juventus, gli manda l'in bocca al lupo via sociel "Ti auguro il meglio in questa nuova avventura".