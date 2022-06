"United furioso per i contatti Chelsea-Mendes: Ronaldo non è in vendita"

Una notizia che stando al ' Mirror ' ha fatto "infuriare lo United", anche perché "giunge dopo quella rimbalzata nei giorni scorsi dal Portogallo , secondo cui CR7 è stato offerto al Bayern Monaco ". Voci che hanno così portato i 'Red Devils' a blindare il 37enne portoghese: "Cristiano non è in vendita " avrebbe detto una fonte di alto livello del club di Manchester al quotidiano britannico, che sottolinea come "il nuovo tecnico Ten Hag lo ha già incluso nei suoi piani per la prossima stagione".

Si ripete la storia con la Juve?

In Spagna intanto c'è chi come 'As' evidenzia il fatto che "la situazione inizia a sembrare quella che l'anno scorso ha portato Cristiano a lasciare la Juventus, che contava si di lui ma si è pian piano resa conto che non si sarebbe arrivati da nessuna parte". Una separazione "cucinata per tutta l'estate - ricorda il quotidiano madrileno - e questo è stato l'errore della Juventus che lo United non dovrà ripetere, perché Cristiano partì a fine mercato lasciando il club italiano senza margine di manovra, tanto che ha dovuto aspettare gennaio per ingaggiare poi Vlahovic".