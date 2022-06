"Marcelo tentato dalla Mls: lo vogliono le due squadre di Los Angeles"

Anche per Marcelo sembra profilarsi un futuro in Mls. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il laterale brasiliano - ormai senza contratto dopo 15 lunghi anni al Real Madrid (in cui è stato il giocatore straniero con più presenze dall'alto dei suoi 545 gettoni e 38 centri) - sarebbe appetito dal Los Angeles FC di Giorgio Chiellini (nonché futuro club del già compagno di squadra Gareth Bale) e Los Angeles Galaxy.