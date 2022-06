"Neymar non ha gradito le parole di Al Khelaifi: vuole lasciare il Psg"

Neymar, addio vicino ?

Secondo i media francesi, Neymar avrebbe incaricato il manager Pini Zahavi, di cercargli una nuova sistemazione. Il classe 1992 è sbarcato in Francia nel 2017 ed ha una clausola nel suo contratto che gli permette di rinnovare fino al 2027. Ma alla luce degli ultimi eventi il suo futuro sembra sempre più lontano da Parigi. Su Neymar ci sarebbero diversi club, soprattutto in Inghilterra, col Chelsea in pole. Ma non solo: anche il Manchester United (in caso di partenza di Ronaldo) e il Newcastle potrebbero valutare questo tipo di operazione.