Palermo, le certezze sono Lancini e Marconi

PALERMO - A breve, si ipotizza il 1' luglio ma ogni giorno è buono, il closing con City Football Group per il Palermo. Il presidente Mirri resterà in quota di minoranza, cedendo l'80% delle quote: l'area tecnica intanto è stata già definita, con le conferme del ds Castagnini e quella del tecnico Baldini. E poi, si deve lavorare sulla prossima squadra: uno dei primi passi può essere la conferma di Lancini e Marconi, che già hanno calcato la Serie B e che sono in scadenza il 30 giugno. Entrambi però rientrano nel progetto futuro: del resto il pacchetto difensivo si è ben registrato nell'ultimo periodo della scorsa stagione, per cui si può ben sperare per il futuro. A Baldini saranno dati anche innesti dal mercato, ma intanto il tecnico non disdegna di avviare la stagione con un nucleo fresco di promozione cui dare fiducia.