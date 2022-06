Bari, si cerca l'accordo col Benevento per Moncini

BARI - Bari al lavoro per trovare l'accordo col Benevento: sul piatto c'è Gabriele Moncini. Il Benevento, per la cessione definitiva dell'attaccante chiede 1.5 milioni, una cifra che pare destinata a diminuire, anche se le parti restano distanti anche nell'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto. E, nel frattempo, c'è da tenere a bada la concorrenza del Frosinone per l'attaccante. Una concorrenza che rischia di scombinare i piani del Bari (che comunque è partito prima, raggiungendo l'intesa col giocatore), visto che al Frosinone il Benevento ha prospettato uno scambio tra Moncini e Canotto. Mentre sono attesi i nuovi Caprile, Bosisio e Dorval, il Bari sonda, per la difesa, Vicari, in usita dalla Spal. A centrocampo si cerca di stringere i tempi per Benedetti della Sampdoria e Folorunsho del Napoli.