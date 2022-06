Calciomercato Perugia, piace Pettinari della Ternana

PERUGIA - Al Perugia piace l’attaccante Stefano Pettinari (30) ma la Ternana alza il tiro sulla quotazione. Sempre più vicino il trequartista Grigioris Kastanos (24) che lo scorso anno ha giocato in prestito nella Salernitana ma è della Juventus. Il terzino Luca Ghiringhelli (30) va alla Spal. Manca solo l’ufficialità. Sempre in casa Perugia, si attende la risposta del portiere argentino Leandro Chichizola (32), che ha un altro anno di contratto ed al quale è stato proposto un prolungamento con tanto di adeguamento economico, fino al 2025. L’estremo difensore non ha ancora dato una risposta. Nel caso che dovesse scegliere altri lidi (al Parma piacerebbe averlo, ma l’argentino accetterà di fare il secondo di Luigi Buffon?), il ds Marco Giannitti dovrà cercare un portiere. Il secondo potrebbe farlo Tommaso Nobili (25) della Virtus Francavilla.