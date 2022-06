Calciomercato Serie C, Reggiana: idea Pinsoglio dalla Juve

REGGIO EMILIA - Non rinnovano la Reggiana e Stefano Scappini. A un passo invece il centrocampista Alessandro Mercati del Sassuolo. Con l’imminente addio di Giacomo Venturi c’è da individuare un nuovo numero uno: Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, è più di un’idea per rinforzare il reparto arretrato, ma si sondano anche le piste che portano a Marius Adamonis, di proprietà della Lazio, e al giovane Martin Turk del Parma. Il riconfermato allenatore Aimo Diana ha chiesto di poter portare a Reggio il centrocampista Francesco Galuppini che non rientra più nei piani del neopromosso SudTirol. Il Rimini ha messo nel mirino Roberto Ogunseye in uscita dal Modena. Piace anche Michael Brentan, centrocampista nell’ultima annata in forza alla Pro Sesto, di proprietà della Sampdoria.