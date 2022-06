COSENZA - Oltre al centrocampista Michele Cavion (27) di proprietà della Salernitana, il Cosenza avrebbe messo gli occhi sull’esterno sinistro polacco Pawel Jaroszynski (28) il cui cartellino è di proprietà della stessa società campana. Potrebbe arrivare in prestito ai silani. Ma un’idea interessante per l’attacco del Cosenza, essendo un giocatore eclettico, sarebbe Alessio Da Cruz (25). Già cercato a gennaio e in scadenza col Parma.