Botman nuovo giocatore del Newcastle: l'annuncio con un tweet

Sven Botman è un nuovo giocatore del Newcastle . L'annuncio arriva con un tweet da parte della società inglese. Il difensore olandese ex Lille era stato a lungo inseguito dal Milan di Pioli , ma alla fine ha deciso di accettare il trasferimento in Premier League con i danarosi proprietari della squadra bianconera.

Botman: ha firmato per cinque anni

Così si legge su Twitter: “Il Newcastle ha concordato un accordo di principio con il Lille per ingaggiare il difensore Sven Botman per una cifra che non è stata rivelata”. Botman ha firmato un quinquennale, ieri aveva sostenuto le visite mediche. “Le formalità del trasferimento dovrebbero concludersi questa settimana, dopo di che il 22enne diventerà anche ufficialmente un nuovo giocatore dei Magpies” si legge sul sito ufficiale della squadra inglese. Intanto, il giocatore ha posato nello stadio di Newcastle, il St. James' Park, con in mano la nuova maglia che indosserà l'anno prossimo.

In due stagioni al Lille, Botman ha vinto una Ligue 1, collezionando 79 presenze e segnando tre gol. Come detto, a Newcastle non mancano certo i soldi e neanche l'ambizione: i proprietari vogliono costruire una squadra forte, all'altezza degli obiettivi posti dai sauditi.