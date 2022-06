Neymar via dal Psg? Thiago Silva: "Deve venire al Chelsea"

Dopo cinque stagioni sotto la Tour Eiffel, per Neymar potrebbe esser giunta l'ora di fare le valigie. Tra le parti sembra non esserci più lo stesso feeling, pertanto una partenza non sarebbe da escludere, anzi. La notizia ovviamente ha messo in allerta diversi top club, pronti a fiondarsi sull'attaccante brasiliano. Tra questi il Chelsea, chiamato a sostituire in avanti il partente Lukaku, tornato all'Inter in prestito per un anno.