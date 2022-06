"Morata aveva rinnovato con l'Atletico fino al 2024 già prima di tornare alla Juve"

" Alvaro Morata ha un contratto con l' Atletico Madrid fino al 2024, lo ha sottoscritta prima del suo secondo trasferimento alla Juve ". A svelare il retroscena, il quotidiano Marca. L'attaccante è tornato tra i Colchoneros, dopo la sua seconda esperienza nel club bianconero che ha deciso di non esercitare l'opzione di riscatto fissata a 35 milioni.

Sempre secondo Marca, ora Morata vorrebbe restare all'Atléti: "Aspetta il quarto figlio, è nella sua città, Madrid, e vuole far cambiare idea sul suo conto al tecnico argentino Diego Pablo Simeone, che nel 2020 non si oppose al suo trasferimento in bianconero".