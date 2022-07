"Psg, il piano saltato di Leonardo: Thiago Motta in panchina e Pogba a centrocampo"

PARIGI (FRANCIA) - L'avventura di Leonardo al Psg si è conclusa lo scorso 21 maggio, all'ultimo turno di Ligue 1 contro il Metz. Eppure l'ormai ex ds dei parigini, secondo quanto rivela il quotidiano francese Le Parisien, aveva in mente una vera e propria rivoluzione, in campo e in panchina. Il brasiliano infatti avrebbe indicato Thiago Motta come successore di Pochettino, destinato a lasciare la panchina dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League. Poi, come fatto la scorsa estate con Messi, Wijnaldum, Donnarumma e Sergio Ramos, Leonardo avrebbe pensato di portare sotto la Torre Eiffel due campioni del mondo a parametro zero: Ousmane Dembélé e Paul Pogba.