Benevento, Karic e Koutsoupias in dirittura d'arrivo

BENEVENTO - Si accende il mercato del Benevento, che ha praticamente definito due acquisti. Il primo è lo svedese di origini bosniache Nermin Karic, 23 anni, cresciuto nelle giovanili del Genoa ed ex Avellino, Sudtirol ed Entella. Si tratta di un mediano tutto grinta le cui caratteristiche potranno tornare molto utili in un campionato di battaglia come la Serie B. E non a caso su di lui c'erano anche gli occhi di Brescia, Bari, Cittadella e Modena. Non è ancora ufficiale, ma si attende a breve il suo arrivo. Gli è stato proposto un triennale, così come un accordo di tre stagioni è stato proposto all'altro prossimo volto nuovo: il centrocampista greco 21enne Ilias Koutsoupias, anche lui arriva dall'Entella, ma lo scorso anno era alla Ternana, che non ha esercitato il riscatto.