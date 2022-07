"Tudor al Marsiglia, c'è la fumata bianca: superati De Zerbi e Marcelino"

MARSIGLIA (Francia) - Il Marsiglia avrebbe individuato il profilo adatto per sostituire Jorge Sampaoli, che ha deciso di dare l'addio al club francese a causa di alcune divergenze sul mercato con la proprietà. Il nome in pole position per rilevare l'eredità del tecnico argentino sembra essere quello dell'ex Hellas Verona, Igor Tudor che - secondo quanto riporta "La Provence" - avrebbe raggiunto un'intesa con l'OM sulla base di un contratto biennale, con il croato che dovrebbe già essere al campo di allenamento a partire da lunedì. Tudor sarebbe stato scelto da Pablo Longoria, il numero 1 del Marsiglia, vincendo la concorrenza di Marcelino e dell'ex Sassuolo Roberto de Zerbi.