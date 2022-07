Calciomercato Serie C, Turris: ecco Ercolano dalla Sampdoria

TORRE DEL GRECO - La Turris, con una nota apparsa sul proprio sito web, ha annuciato "di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuel Ercolano (classe 2002), superando la concorrenza di altri Club professionistici. L’esterno destro originario di Castellammare di Stabia – assistito nell’operazione dall’agente, Paolo Figura – arriva in prestito dalla U.C. Sampdoria fino al termine della stagione 2022-2023 ed è reduce dall’esperienza al Latina in Lega Pro. Nella stagione precedente, si era già espresso su livelli importanti con la formazione Primavera della Samp, raggiungendo la semifinale scudetto e meritandosi la convocazione per il ritiro della prima squadra blucerchiata". Queste le prime dichiarazioni di Ercolano: "Sono contento di tornare in Campania e di far parte di un Club come la Turris che ha fatto benissimo lo scorso anno e che ha ambizioni di ulteriore crescita. Il direttore Primicile mi seguiva da tempo e ringrazio tutta la società per la fiducia. La posizione in campo dipende dal sistema di gioco: posso fungere sia da esterno basso che alto ed ho giocato anche da quinto di centrocampo. Mi rimetto con grandi stimoli a completa disposizione dell’allenatore”.