"Mayoral è l'asso nella manica di Ancelotti"

MADRID (Spagna) - Borja Mayoral sarà il vice Benzema al Real Madrid . Lo riporta il quotidiano iberico 'As' secondo cui il 25enne ex attaccante della Roma, nonostante il suo contratto con i Blancos sia vicino alla scadenza (30 giugno 2023) avrebbe convinto Carlo Ancelotti e il suo staff a puntare su di lui. Con Jovic ormai a un passo dalla Fiorentina e Mariano fuori dal progetto tecnico, Mayoral rappresenterebbe la prima opzione quando Benzema avrà bisogno di una pausa, in una stagione in cui le rotazioni acquisteranno importanza capitale, complice il Mondiale invernale qatariota. Una decisione, quella del Real Madrid su Mayoral, che riguarderebbe molto da vicino la sua avventura giallorossa: Ancelotti sarebbe rimasto colpito dall'evoluzione tecnica e tattica del giocatore nella stagione 2020/21 ( 17 gol e 7 assist stagionali ), poi affinata e completata a Getafe con una miracolosa salvezza in Liga.

Mayoral, crescita esponenziale

Lontano dalle pressioni del Real Madrid, Mayoral - scrive As - ha trovato la sua dimensione ideale e dimostrato di avere abilità importanti, ottime per sostituire al meglio un giocatore di livello mondiale come Benzema. Nella stagione 2018-19, al Levante, ha sofferto l'inesperienza alla sua prima vera stagione in Liga per poi consacrarsi alla Roma dal gennaio 2020. Sotto l'egida di Paulo Fonseca, Mayoral ha ricoperto un ruolo simile a quello che dovrebbe avere nella nuova stagione blanca con Ancelotti: ha guadagnato la fiducia di staff, società e tifosi fino a diventare capocannoniere giallorosso e ottimo rincalzo di Dzeko nella stagione 2020/21. L'arrivo di Mourinho alla Roma lo ha portato a trovare nuove soluzioni per il prosieguo di una carriera in ascesa. Si è ritrovato al Getafe, con Quique Sánchez Flores, partendo titolare in 11 delle 18 partite giocate con 'Los Azulones'. Ha messo a segno sei gol decisivi per la salvezza e si è guadagnato l'interesse dello stesso Getafe per la prossima stagione. Anche il Celta Vigo aveva gli occhi puntati su di lui ma a 25 anni, l'attaccante tornerà nella squadra della sua vita e lo farà come prima alternativa a sua maestà Benzema.