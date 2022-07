"Il Manchester United dà l'ok alla cessione di Ronaldo"

MANCHESTER (Inghilterra) - Dopo un lungo "tira e molla" il Manchester United avrebbe deciso di accontentare Cristiano Ronaldo e di lasciarlo libero di partire. Il club mancuniano, come riportato dal portale britannico 'The Sun', non si opporrebbe più alla cessione, chiesta a gran voce e da giorni, dal fuoriclasse portoghese che, nell'ultima stagione, ha messo a segno 24 gol complessivi in tutte le competizioni. I Red Devils, inizialmente orientati a trattenere Ronaldo per metterlo al centro del progetto di ricostruzione del club, sarebbero entrati nell'ordine di idee di privarsi dell'ex giocatore di Juventus e Real Madrid. Due i fattori decisivi che porterebbe all'addio di Ronaldo secondo la stampa inglese: l'assenza dello stesso portoghese ai primi allenamenti stagionali della società, ufficialmente saltati per "motivi familiari", e il fatto che lo United voglia evitare a ogni costo uno scontro, soprattutto legale, con il giocatore e il suo entourage. Ma alla base della rottura con il club mancuniano ci sarebbe la mancata partecipazione dei 'Diavoli Rossi' alla prossima Champions League. Il 'The Sun' scrive che già lo scorso gennaio l'entourage di Ronaldo avrebbe messo 'in guardia' la dirigenza dello United: "Se non ci qualifichiamo per la Champions League me ne vado". Nell'ultima stagione, lo United ha chiuso la Premier League al sesto posto con 58 punti, la quota più bassa per il club mancuniano dalla nascita del torneo nel 1992, e con un gap di 35 punti dal City campione: troppo per un fuoriclasse abituato a vincere sempre e un problema in più per il nuovo allenatore dei Red Devils, Erik Ten Hag che ora dovrebbe pianificare, a meno di nuovi colpi di scena, il futuro del suo nuovo club senza la stella portoghese.