Tottenham, rinforzo in difesa per Conte: ufficiale Lenglet

LONDRA (INGHILTERRA) - "Siamo lieti di annunciare la firma di Clement Lenglet, in arrivo in prestito stagionale dal Barcellona". Così il Tottenham ufficializza l'ennesimo rinforzo a disposizione di Antonio Conte, già il quinto in questa sessione di mercato dopo Perisic, Richarlison, Forster e Bissouma. Il difensore ha firmato in tempo il suo contratto e sarà a disposizione di Conte per il tour pre-season che il club londinese disputerà nelle prossime ore in Corea del Sud. Il nuovo giocatore Spurs, alla sua prima intervista ai canali ufficiali del club, non nasconde la soddisfazione di essere approdato in un club così prestigioso e desideroso di rivalsa: "Sono molto contento di essere qui, in questo club e in questa città. Voglio aiutare la squadra a vincere e sono pronto a lottare. La cosa più importante in questa mia nuova avventura sarà quella di essere, prima di tutto, un difensore di riferimento per la squadra e di difendere con aggressività per recuperare il pallone più velocemente possibile. Ho parlato con Lloris e mi ha convinto ad accettare la proposta. Fin da piccolo volevo misurarmi con un grande club e un grande stadio: ce l'ho fatta".