La Spal presenta Rauti e Varnier. In arrivo Arena dal Monopoli

FERRARA - La Spal ha presentato ufficialmente l’attaccante Nicola Rauti ed il difensore Marco Varnier, si attendono a breve gli annunci del centrocampista Fabio Maistro, che arriva a titolo definitivo dalla Lazio, dell’attaccante Tom van Weert del Volos e del centrocampista Carel Eiting. Tutto definito anche per il difensore Matteo Arena in arrivo dal Monopoli. Passi in avanti, infine, per la trattativa che potrebbe portare a Ferrara l’attaccante Andrea La Mantia dall’Empoli. Il calciatore ha dato il proprio gradimento per un biannale con opzione per il terzo anno, i toscani vorrebbero monetizzare.