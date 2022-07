"Ronaldo ha ricevuto un bonus a sei cifre prima di chiedere il suo trasferimento"

MANCHESTER - Continuano le indiscrezioni sul divorzio tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Dopo le voci della stampa inglese e il forfait ufficiale al tour pre-campionato dei Red Devils, il Sun ha rivelato un nuovo dettaglio sulla situazione nel club. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, CR7 avrebbe ricevuto un bonus sul suo stipendio prima di comunicare allo United la sua decisione di cambiare aria. Stando a fonti interne, Ronaldo avrebbe ricevuto un bonus a sei cifre non appena scattato il secondo anno del suo contratto. Alcuni all'interno del club non avrebbero apprezzato le tempistiche del portoghese, che avrebbe potuto rivelare il suo desiderio di andarsene settimane prima per non far scattare il bonus. Ronaldo, che ha ancora un anno di contratto, è ora al centro delle voci di mercato.