Calciomercato Serie C, Pro Sesto: dalla Sampdoria D'Amico

SESTO SAN GIOVANNI - In casa Pro Sesto è stato ufficializzato il secondo acquisto di questa sessione di mercato. Un gradito ritorno, in realtà, quello del fantasista Felice D'Amico, dopo i sei mesi passati in biancoceleste dal gennaio al giugno 2021. Il giovane è reduce dall'esperienza con la maglia del Gubbio e si trasferirà alla Pro Sesto con la formula del prestito.