Balotelli: "Vi piacerebbe vedermi giocare in Spagna?"

Si profila un nuovo cambio di maglia per Mario Balotelli . Dopo la stagione in Turchia all' Adana Demispor , Super Mario dal suo account instagram paventa un possibile approdo nel massimo campionato spagnolo, la Liga, attraverso un sondaggio aperto ai suoi follower: "bandiera spagnola + pallone da calcio + Mario, vi piacerebbe?" - si legge dalle sue storie.

Balotelli: il 2021/22 in numeri

In terra ottomana, Mario Balotelli sembra essere rinato per l'ennesima volta in carriera. Pertanto, lo stesso Mario sta cercando di proporsi nuovamente in uno dei migliori cinque campionati europei, strizzando l'occhio in particolar modo alla Liga spagnola, campionato che ancora non ha disputato. Il convincente 2021/22 di Balo potrebbe spingere qualche società spagnola - magari il Valencia di Gattuso, come si era scritto su El Chiringuito poche settimane fa - a scommettere nuovamente sull'attaccante bresciano. Con la maglia dell'Adana, 19 reti e 6 assist vincenti in 33 presenze quest'anno. Niente male davvero. Lo stesso quotidiano spagnolo As, riportando la notizia, loda la buona stagione dell'italiano.

Rivedremo Balotelli in Nazionale?

Anche Roberto Mancini ha pensato, in vista degli scorsi appuntamenti di Nations League, di far rientrare Mario Balotelli nel giro della Nazionale Italiana. Da sempre legati da un grande feeling, il CT ha comunque messo parzialmente da parte la stima nei confronti del suo storico pupillo, convocandolo solamente per il raduno di fine maggio scorso e non per i seguenti appuntamenti ufficiali. Certo che, vista la scarsa vena realizzativa azzurra lì davanti, Mancini la prossima volta potrebbe puntare fino in fondo sull'ex Inter e Milan, che tra circa un mese spegnerà 32 candeline e sembra finalmente aver messo la testa a posto. D'altronde, l'ultimo attaccante italiano ad aver siglato una doppietta veramente pesante in Nazionale è stato proprio Balo. Purtroppo, più di 10 anni fa.