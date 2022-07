Tuchel: "CR7 al Chelsea? Non ve lo dico"

La telenovela Cristiano Ronaldo - edizione estate 2022 - è solamente appena cominciata. Come tutti sanno, proprio come successo l'anno scorso, l'asso portoghese ha chiesto la cessione al suo Club di appartenenza, manifestando apertamente la sua volontà di giocare la UEFA Champions League . Così, dopo il brusco addio alla Juve dello scorso agosto, ecco che CR7 si appresta a lasciare anche il Manchester United . In che direzione? Forse Thomas Tuchel lo sa, ma non si sbilancia in pubblico.

Tuchel e la gag con il fan su Ronaldo

Incalzato da un tifoso del Chelsea circa un eventuale approdo di CR7 a Londra, sponda Blues, il tecnico tedesco ha risposto seraficamente: "Non ve lo dico". Il tutto, accompagnato da un sorriso sornione, quasi enigmatico. Che Tuchel sappia davvero qualcosa che la stampa - nella fattispecie al Daily Mail, che ha riportato la notizia con tanto di video dello sketch tra il tifoso e l'allenatore - ancora non è riuscita a cogliere? Vedremo se nelle prossime ore si diraderà la nebbia che per il momento avvolge questa risposta misteriosa data dall'ex allenatore di Borussia Dortmund e PSG...

Ronaldo, non solo il Chelsea di Tuchel in corsa

Non solo il Club londinese, tuttavia, si è dimostrato interessato a mettere sotto contratto il fuoriclasse portoghese, che nel corso della prossima stagione compirà 38 anni. Negli scorsi giorni il nome di Cristiano Ronaldo è stato infatti accostato a diversi top Club europei, come il Bayern Monaco - che perderà il suo bomber Lewandowski - e il Barcellona, interessato anche allo stesso attaccante polacco. Non da escludere a priori un nuovo, romantico 'ritorno alle origini' per CR7: in tal caso, Real Madrid e Sporting Lisbona potrebbero diventare destinazioni concrete, sebbene Ronaldo sarebbe chiamato a un netto taglio del suo stipendio, specialmente in caso di ritorno in patria, nel Club che lo ha lanciato verso una carriera da 815 gol (& counting...) tra i professionisti.