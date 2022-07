"Il Bayern Monaco sogna Kane per sostituire Lewandowski"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Non solo De Ligt. Al Bayern Monaco c'è da risolvere ancora il nodo legato al futuro di Robert Lewandowski, deciso a cambiare aria a un anno dalla fine del suo contratto. Il quasi 34enne attaccante polacco è atteso domani in ritiro ma in Germania ritengono che nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Lewandowski flirta da tempo con il Barcellona e alla finestra ci sarebbero anche Chelsea e Paris Saint Germain, pronti a irrompere qualora la trattativa con la società blaugrana si arenasse definitivamente. I Blues, secondo la "Bild", sarebbero la sua seconda destinazione preferita con Lewandowski che colmerebbe il vuoto lasciato da Lukaku. Ma chi prenderebbe il suo posto al Bayern? Stando a "Kicker", i tedeschi starebbero pensando ad Harry Kane, 28 anni e legato al Tottenham fino al 2024.