Calciomercato Serie C, Avellino: presi i giovani Garetto e Ricciardi

AVELLINO - Doppia operazione di mercato per l'Avellino. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club irpino annuncia di "aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Marco Garetto. Nato a Torino il 25 luglio 2001 il giocatore piemontese è cresciuto nelle giovanili del Torino. In carriera ha indossato le maglie del Messina e dell’Acireale. In totale ha collezionato tra i dilettanti 43 presenze, divise tra Serie D e Playoff, nelle quali ha messo a segno 6 gol e fornito 1 assist ai propri compagni di squadra". I Lupi si sono assicurati a titolo definitivo anche "le prestazioni sportive del calciatore Manuel Ricciardi. Nato a Roma il 17 aprile 2000 il centrocampista romano è cresciuto nelle giovanili del Sansa e dell’Ascoli. In carriera ha indossato le maglie di Fano e Legnago Salus. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 75 presenze tra campionato di Serie C, Coppa Italia e Playoff. Ricciardi ha firmato con il club un accordo su base biennale".