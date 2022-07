"Accordo Barcellona-Manchester United per De Jong: 85 milioni di euro!"

BARCELLONA (SPAGNA) - Barcellona e Manchester United avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Frenkie de Jong ai Red Devils. Il quotidiano spagnolo As scrive di una stretta di mano tra i due club per una cifra vicinissima agli 85 milioni di euro, lo stesso prezzo che il Barça ha versato nelle casse dell'Ajax nell'estate del 2019 (75 di parte fissa più 11 milioni legati ai bonus) per ingaggiare il centrocampista classe 1997. L'accordo definitivo tra le parti sarebbe stato raggiunto in un vertice andato in scena nella giornata di ieri a Barcellona tra alcuni emissari dello United e del club azulgrana. As rende noto che Richard Arnold e John Murtough, rispettivamente Ceo e direttore sportivo del Manchester United, avrebbero pranzato con i loro omologhi blaugrana: Mateu Alemany, direttore sportivo; Jordi Cruyff, segretario tecnico e Rafa Yuste, vicepresidente del Barça.