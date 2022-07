Calciomercato Serie C, Pordenone: l'ex Crotone Ajeti fino al 2024

PORDENONE - Con una nota ufficiale pubblicato sul proprio sito il Pordenone ha reso noto "l’ingaggio del difensore Arlind Ajeti. Il calciatore, classe ‘93, ha firmato un contratto di due anni, con scadenza giugno 2024. Nella scorsa stagione è stato leader difensivo del Padova secondo in campionato e finalista playoff. Ajeti, albanese con cittadinanza svizzera (è nato a Basilea), è un calciatore di riconosciute abilità difensive, importante struttura fisica, grande forza e un prestigioso curriculum internazionale. Il nuovo centrale del Pordenone vanta presenze in tutte le massime competizioni: con il Basilea, Club nel quale è cresciuto, ha disputato anche la Champions League e l’Europa League; con la Nazionale albanese (20 presenze complessive) gli Europei 2016. Il 6 gennaio 2016, con la maglia del Frosinone, ha esordito in Serie A segnando contro il Sassuolo. Successivamente ha militato nel Torino e nel Crotone in A, nel Grasshopper nella Super League. Nel febbraio 2020 si è trasferito ai danesi del Vejle, fino alle esperienze più recenti con la Reggiana in B (ha segnato al Pordenone nella gara di ritorno) e Padova in C".