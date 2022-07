Dall'Inghilterra: "Arsenal su Paquetá". Il Milan osserva interessato

L'ex meteora del Milan Lucas Paquetá sembra pronto a cambiare squadra dopo l'ottima esperienza in Ligue 1 con la maglia del Lione. Il centrocampista brasiliano sarebbe conteso da due squadre di Premier League, e una sua eventuale cessione farebbe felice anche i rossoneri.

Arsenal e Newcastle su Paquetá Come riportato da 'Goal Brasil', e ripreso dal 'Sun', sia Arsenal che Newcastle sarebbero interessate ad acquistare le prestazioni sportive del brasiliano Paquetá, classe 1997. Sembra che tuttavia non sarà così facile per Gunners e Magpies riuscire ad acquistare il giocatore, dato che il Lione chiederebbe per lui una cifra intorno ai 68 milioni di sterline, somma che nessuno dei due club sembra intenzionato a pagare. L'Arsenal, nello specifico, ha fatto sapere di essere molto interessato, ma di voler trattare su cifre sensibilmente inferiori.

Il presidente del Lione: "Per Paquetá ci sono proposte" Lucas Paquetá, riporta il 'Sun', sarebbe intenzionato a cercare una nuova sfida, e la prospettiva di giocare nel più bel campionato del mondo, la Premier League, sarebbe un motivo in più per accettare. Su Paquetá aveva speso alcune parole anche il presidente del Lione Jean-Michel Aulas: "Sì, ci sono proposte per lui. Ci sono alcuni giocatori che possono sentirsi completi nel nostro progetto e altri che non lo sono. Economicamente abbiamo i mezzi per perseguire le nostre idee e i nostri obiettivi. L'allenatore ci ha dato la sua opinione e c'è anche quello che vogliono fare i giocatori da considerare".