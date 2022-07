Bernardeschi spegne le voci: "Non ho firmato con nessun club"

Pioggia di italiani in Mls. Dopo Lorenzo Insigne al Toronto anche Giorgio Chiellini , con i Los Angeles FC, e Domenico Criscito, che ha seguito l’ex capitano del Napoli in Canada, hanno scelto di arricchire la propria carriera con un’esperienza nel massimo campionato statunitense. Resta invece incerto il futuro di Federico Bernardeschi .

"Sarò io stesso a comunicare novità sul mio futuro calcistico"

“Al momento non ho firmato con nessun club. Quando lo farò, sarò io stesso a comunicarlo. Grazie” questo il contenuto della Story che il campione di Euro 2020 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, un modo diretto e piuttosto risentito per smentito per ribadire il proprio status attuale di svincolato, seguito alla fine dell’esperienza quinquennale con la Juventus. In bianconero, dove era approdato dalla Fiorentina, Bernardeschi ha vinto tra il 2017 e il 2022 sette titoli, tra i quali tre scudetti.