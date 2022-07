Bernardeschi è del Toronto FC: "Arriva un altro campione d'Europa"

Bernardeschi al Toronto FC: "Arriva un altro campione d'Europa"

"Arriva un altro campione d'Europa: Benvenuto Bernardeschi", è il messaggio di saluto del club di MLS all'ex bianconero. Il giocatore ha firmato un contratto con la società nordamericana fino al 2026. "Siamo entusiasti di aggiungere Federico alla nostra squadra. Come giocatore e come persona, crediamo che sia esattamente quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, sia in campo, sia negli spogliatoi. Federico ha dimostrato di essere un campione e un leader alla Juventus e nella Nazionale italiana e porta a Toronto un pedigree che non è secondo a nessuno", sono le parole del presidente del Toronto FC Bill Manning.