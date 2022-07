Bayern, Kahn: "No a Cristiano Ronaldo e a Kane"

Ceduto Robert Lewandowski al Barcellona , il Bayern Monaco si trova con il compito impossibile di sostituire un bomber da 50 gol a stagione. L'arrivo di Sadio Mané dal Liverpool non può certo bastare, serve un attaccante puro e si moltiplicano le indiscrezioni su alcune superstars come Harry Kane e Cristiano Ronaldo .

Bayern, Kahn allontana Kane: "Solo un sogno"

In una intervista alla Bild, il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha allontanato la possibilità di un arrivo della punta prolifica inglese in Germania: "È sotto contratto con il Tottenham. E' un attaccante top, ma resta un sogno per il futuro, non certo per questa estate. Chi prenderemo? Vedremo cosa succede nelle prossime settimane".