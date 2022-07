Joao Pedro ai saluti, Cagliari su Reese

Cagliari, addio Joao Pedro

E potrebbe non essere l’unico a fare la valigia visto che anche il futuro di Rog e Nandez sempre segnato. In compenso il club isolano continua a guardarsi attorno per cercare di rinforzare la rosa di Fabio Liverani che aspetta almeno un giocatore per reparto. L’arrivo del centrocampista congolese dal Maribor ha in parte sistemato la situazione in mediana ma non sarà certo sufficiente a colmare i vuoti in organico. Occorre avere numerose risorse anche se saranno messi in preallarme i giovani più interessanti arrivati dalla Primavera. Ma qualche movimenti in entrata dovrà essere fatto anche in difesa e in attacco. Sfumato Lapadula, la conferma di Pavoletti ha aperto nuovi scenari perché la ricerca si è spostata su una punta che accetti di fare la riserva al centravanti livornese. Discorso diverso sulle corsie esterne del tridente dove Luvumbo e Matteo Tramoni potrebbero essere in rampa di lancio mentre uno dei possibili outsider sarà Pereiro. Servono comunque rinforzi e uno di questi potrebbe essere il tedesco Fabian Reese, classe 1997, che come attaccante esterno sarebbe utile a Liverani. Padrone della fascia sinistra, andrebbe a spingere sulla corsia cercando non solo la giocata personale in area ma anche i suggerimenti per Pavoletti.