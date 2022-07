CAGLIARI - È il giorno della firma di Joao Pedro con il Fenerbahce. Il suo agente è volato ieri sera a Istanbul per chiudere l’accordo. Al Cagliari andranno 6 milioni, mentre per l'italo-brasliano è pronto un contratto triennale. Il massimo campionato turco, sarà quindi il prossimo palcoscenico dell'ormai ex attaccante dei sardi.