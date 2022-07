CITTADELLA - Il Cittadella, attraverso il proprio sito web, ha annunciato "di aver acquisito le prestazioni sportive di Giuseppe Carriero. Centrocampista nato a Desio (Milano) nel 1997, Carriero ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia dell’Avellino. Precedentemente esperienze a Parma, Monopoli, Catania e Casertana. A Giuseppe il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori!", conclude la nota del club.