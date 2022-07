Nagelsmann punge il Barcellona: "Non hanno soldi, ma comprano chi vogliono"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Robert Lewandowski si è trasferito al Barcellona per 45 milioni di euro di parte fissa, più altri 5 di bonus a seconda dei diversi obiettivi. Il 34enne attaccante polacco è diventato così il quarto rinforzo di mercato dei catalani dopo Christensen e Kessié (a parametro zero) e l'investimento da quasi 58 milioni per Raphinha dal Leeds . Questo accelerata sul mercato del club blaugrana, con una spesa netta vicina agli 80 milioni di euro, nonostante il delicato contesto economico, ha sorpreso Julian Nagelsmann , che a 'Sky Sports' ha mandato una frecciatina nemmeno troppo velata alla gestione di Joan Laporta : "Il Barcellona è l'unico club che non ha soldi ma compra tutti i giocatori che vuole . Non so come sia possibile che abbiano questa disponibilità. Mi sembra strano, un po' folle", ha detto il tecnico del Bayern Monaco alla domanda sull'addio di Lewandowski .

Nagelsmann: "De Ligt, Gravenberch e Mané: vi dico la mia"

Il tecnico del Bayern Monaco non ha nascosto la gioia per l'arrivo di un prospetto già piuttosto affermato del calibro di De Ligt: “Sono molto felice di aver ingaggiato De Ligt. È uno dei difensori centrali più talentuosi al mondo ed è ancora giovane. È un buon segno per noi e per la Bundesliga che ci abbiano scelto. È anche una minaccia per il gol su calci piazzati, il che è importante. Spero che faccia 7-8 gol" . Poi è stata la volta di Gravenberch, cresciuto all'Ajax proprio come l'ex Juve: “Ryan ha fatto un'ottima impressione. È un ottimo calciatore e ha sempre buone idee. Sicuramente ha ancora del potenziale in fase difensiva, è disposto a farlo ed è una buona cosa. Con Goretzka andato, ha presto la possibilità di lasciare il segno nel nostro gioco". Infine, un commento su Sadio Mané: “È un buon segno per Bayern e Bundesliga che giocatori di questo calibro abbiano scelto il Bayern. Abbiamo perso un attaccante ma ne abbiamo guadagnato uno e un difensore in più (De Ligt, ndr). Quindi siamo ben attrezzati".