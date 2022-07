"Tuanzebe può ripartire dalla Turchia: contatti con il Trabzonspor di Hamsik"

La “colonia” di ex giocatori del Napoli nel campionato turco potrebbe presto infoltirsi. A Gokhan Inler , centrocampista dell’Adana Demirspor avversario degli azzurri in una delle amichevoli organizzate a Castel di Sangro durante la seconda parte del ritiro della squadra di Spalletti, e a Marek Hamsik , campione nazionale con il Trabzonspor, potrebbe infatti presto aggiungersi Axel Tuanzebe.

Il segno lasciato a Napoli dal difensore di proprietà del Manchester Unite d è di certo ben diverso rispetto ai ricordi che i tifosi azzurri hanno delle gesta di Inler e Hamsik, ma secondo la stampa turca e per la precisione il sito ‘Fanatik.com’ il difensore inglese potrebbe cercare rilancio proprio al Trabzonspor dopo la negativa stagione vissuta in prestito tra Aston Villa e appunto Napoli.

Manchester United, Ten Hag boccia Tuanzebe

La società di Trebisonda, che lo scorso maggio ha conquistato il titolo nazionale dopo 38 anni di digiuno, è alla caccia di rinforzi per onorare anche la partecipazione alla prossima Champions League, scenario che alletta inevitabilmente Tuanzebe. Il giocatore non rientra nei piani del nuovo United di Erik Ten Hag, per questo il Trabzonspor punta a chiudere la trattativa in tempi brevi anche in vista dell’inizio del campionato turco, fissato per il 5 agosto.

La breve esperienza a Napoli di Tuanzebe

Tuanzebe, classe ’97, conta in carriera appena sei apparizioni in Champions con il Manchester United ed è proprio un prodotto del settore giovanile dei Red Devils, ma non è mai riuscito a ritagliarsi spazio in prima squadra. La sua miglior stagione è stata nel 2018-’19 in Championship con l’Aston Villa, coronata dalla promozione in Premier. Poco felice l’esperienza al Napoli, nella seconda parte della scorsa stagione e chiusa con una sola prezenza, a gennaio contro la Sampdoria, per poi uscire presto dalle gerarchie di Spalletti anche a causa di numerosi infortuni.