Calciomercato Serie C, Viterbese; ufficiale il ritorno di Polidori

VITERBESE - Gran ritorno in casa Viterbese. Con un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito, il club gialloblù ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante classe '92, Alessandro Polidori. Questa la nota ufficiale: "Graditissimo ritorno in casa Viterbese Calcio. Nel pomeriggio infatti è stato ratificato l’accordo con Alessandro Polidori ex Monterosi Tuscia. L’attaccante, classe 1992 torna a vestire la casacca gialloblù dopo l’esperienza del campionato scorso. Polidori con la casacca dei leoni di Tuscia, in sei mesi, ha collezionato 16 presenze e tre reti. L’attaccante a Viterbo ha lasciato un ottimo ricordo di se, visto il suo attaccamento ai colori gialloblù ed al suo carisma che sarà prezioso per la rosa della formazione viterbese. L’Us Viterbese 1908 da un caloroso benvenuto ad Alessandro Polidori, augurandogli le migliori fortune con la casacca della “sua” Viterbese".