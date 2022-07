Joao Pedro saluta il Cagliari: ufficiale il suo passaggio al Fenerbahce

ISTANBUL (Turchia) - Joao Pedro è un nuovo giocatore del Fenerbahce: l'ex capitano del Cagliari lascia dunque ufficialmente il club sardo dopo otto anni, 255 presenze e 84 gol. "Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Joao Pedro che si trasferisce al Fenerbahce a titolo definitivo. Otto stagioni insieme: il Club rende omaggio ad un attaccante che con le sue reti, ben 86, è entrato a far parte della storia del Cagliari. Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù - dopo il mito Gigi Riva - ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per tre campionati consecutivi. Arrivato in Sardegna a 22 anni, Joao Pedro è diventato nell’Isola uomo e calciatore, consacrandosi tra i top player del campionato italiano e disputando in totale 270 partite in rossoblù. Auguri per il tuo futuro, Joao", si legge sul sito ufficiale del club sardo che, come anticipato dal ds Capozucca nella conferenza di inizio giugno, prosegue nella sua campagna di 'rinnovamento' dopo la retrocessione in serie B: l'uscita del giocatore italo-brasiliano si aggiunge infatti a quelle dei vari Cragno, Carboni, Marin e Bellanova.