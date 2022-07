Scamacca al West Ham, Sassuolo e inglesi al lavoro per chiudere in queste ore

La fase di riflessione del Psg, bloccato dalla mancata cessione di Mauro Icardi, ha permesso al West Ham di mettere la freccia per Gianluca Scamacca dopo i contatti delle scorse settimane. L’operazione è agevolata dagli ottimi rapporti tra il club inglese e l’entourage del giocatore (lo stesso di Kostic, altro calciatore vicino agli inglesi) e potrebbe chiudersi molto presto. Il Sassuolo e gli Hammers sono infatti al lavoro in queste ore per blindare l’affare sui 40 milioni, più bonus, al verificarsi di determinati obiettivi. Sfuma quindi l’ipotesi Psg per la punta classe ‘99 che per diversi settimane aveva assaporato l’idea di giocare con Messi e Mbappé.