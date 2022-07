Ten Hag conferma Cristiano Ronaldo allo United: "Lo aspetto"

MANCHESTER (Regno Unito) - "Cristiano Ronaldo? Non ho notizie, è tutto uguale alla scorsa settimana. Se sono preoccupato per il fatto che non sia con noi? Non credo sia la parola giusta. Mi sto concentrando sui giocatori che ho e stanno facendo molto bene. Sono in buona forma. Per quanto riguarda Ronaldo non vedo l'ora che torni". In conferenza stampa, l'allenatore del Manchester United Erik ten Hag 'conferma' il fuoriclasse portoghese nonostante le sempre più insistenti voci di mercato. L'ex Juventus non ha preso parte al lavoro lontano dall'Inghilterra fatto dal gruppo di Ten Hag, col tecnico che però sembra non aver nessun dubbio e alcuna preoccupazione sul futuro di CR7.