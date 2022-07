Calciomercato serie C, Cesena: dall'Alessandria arriva Prestia

La nota del Cesena

"Il Cesena FC comunica di aver perfezionato l’acquisizione a titolo definitivo dall’US Alessandria 1912 del calciatore Giuseppe Prestia. Il difensore ha firmato un accordo per le prossime due stagioni e raggiunge così in bianconero Riccardo Chiarello: con il club piemontese, al termine della stagione 2020/21, hanno centrato la promozione in serie B. Nato a Palermo il 13 novembre 1993, Prestia cresce nel settore giovanile del club rosanero, vince un campionato Primavera e si spinge fino all’esordio in prima squadra che avviene il 15 dicembre 2010 nella gara di Europa League contro il Losanna. Nel 2012 arriva il passaggio all’Ascoli in serie B e, sempre tra i cadetti, disputa la prima metà della stagione successiva, con la maglia del Crotone. Nel gennaio 2014 si trasferisce in Romania e con l’Otelul (Serie A) scende in campo 14 volte. Nella stagione 2014/15 è al Parma con cui riesce ad esordire nella massima serie contro la Juventus, prima di bissare l’esperienza in Romania, questa volta al Petrolul. Rientrato in Italia, disputa due campionati di serie C con Catanzaro e Virtus Francavilla per poi trasferirsi all’Alessandria con cui gioca tra stagioni, l’ultima in Serie B. Tra i professionisti ha collezionato 257 presenze, condite da sette reti".